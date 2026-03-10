Migraciones anunció que, durante la emergencia energética, continuará brindando atención al público con normalidad en Lima Metropolitana y el Callao, del 9 al 13 de marzo, en su horario habitual.

La Superintendencia Nacional de Migraciones señaló que la atención al público no se verá afectada durante la emergencia energética causada por el desabastecimiento de GNV.

Por ello, del 9 al 13 de marzo, las oficinas de Lima Metropolitana y el Callao atenderán en su horario habitual para tramitar documentos de viaje, como pasaportes, tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros.

De esta manera, la ciudadanía podrá acudir a los distintos puntos de atención de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m., y los sábados de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

El organismo indicó que este anuncio se realiza en cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las cuales establecen que las entidades públicas deben garantizar la atención de los servicios esenciales durante el periodo de contingencia.