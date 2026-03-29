Al menos 2353 órdenes de expulsión contra extranjeros en situación de irregularidad fueron emitidas durante los primeros tres meses del año en curso, confirmó la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad que emitió dichas disposiciones.

Estos procedimientos administrativos de sanción “se realizaron en el marco de la ley vigente y respetando el debido proceso”, destacó la entidad gubernamental.

No obstante, la misma no pudo precisar los motivos de dichas expulsiones, aunque uno de los causales es representar un peligro para la seguridad del país, entre otros temas referidos a la calidad migratoria de los extranjeros que residen en el país.

En este marco, Migraciones precisó que del total de órdenes de expulsiones, 759 ya fueron ejecutadas desde inicios de año.

“Junto a nuestra Policía Nacional venimos realizando un trabajo conjunto que nos ha permito obtener estos resultados. Nuestra labor va a continuar, estamos comprometidos con la seguridad nacional”, indicó el superintendente de la entidad, Alberto Balladares Ramírez.

La cifra de expulsiones fue dada a conocer durante la presentación de los resultados del denominado Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2026.

En el marco de esta iniciativa y en lo que va del 2026, los agentes de Migraciones y de la Policía intervinieron a 30 086 extranjeros en todo el país.

Como parte de estas actividades preventivas y de fiscalización migratoria, la entidad desplegó 1807 operativos de verificación y fiscalización migratoria en el país.

Este tipo de intervenciones se repetirán con cierta regularidad, a fin de comprobar la calidad migratoria de miles de extranjeros y trabajar por la seguridad del país, señalaron desde la entidad.

Despliegue

Las acciones de fiscalización migratoria se realizan en su mayoría en las regiones de frontera viva como Tumbes, Piura, Puno, Tacna; y las ciudades con mayor presencia de extranjeros como Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Huancayo, entre otras, precisó Migraciones.

“En nuestro último viaje a la triple frontera, en Loreto, hemos detectado puntos por donde transitan personas inescrupulosas. Con los próximos PVM vamos a poder reforzar la seguridad y nos permitirá trabajar con otras entidades de manera más articulada”, agregó.

Como se sabe, el pedido de expulsión de extranjeros infractores del territorio nacional es emitido por Migraciones, pero ejecutado por la Policía Nacional, autoridad encargada del tema.