El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo multidisciplinario se trasladó para brindar atención inmediata al artista Pablo Villanueva Branda, conocido como Melcochita, tras conocerse un presunto incidente de violencia familiar ocurrido con su esposa, Monserrat Seminario.

A través de un pronunciamiento en redes sociales, el ministerio señaló que, ante el reporte del caso, se activaron los protocolos correspondientes para garantizar la atención y protección de las personas involucradas.

Lima | February 3, 2026

Contacto con la presunta víctima

“El equipo del MIMP se trasladó para brindar atención inmediata y se estableció contacto con la presunta víctima para ofrecer los servicios y poner en su conocimiento los canales de atención correspondientes, a fin de garantizar su bienestar integral”, indicó la entidad.

El ministerio no brindó mayores detalles sobre la naturaleza del incidente, en respeto a la reserva que corresponde a este tipo de casos.

Versión del entorno familiar

De acuerdo con versiones difundidas por medios de comunicación, el también actor cómico habría decidido poner fin a su matrimonio y, al comunicar esta decisión, se habría producido una reacción violenta.

En declaraciones al diario Trome, Pablo Villanueva Junior, hijo del artista, señaló que su padre permanecerá internado por indicación médica. “Va a estar internado por recomendación del doctor hasta que se estabilice”, indicó.

Esposa niega agresión y denuncia amenazas

Por su parte, Monserrat Seminario negó haber agredido al artista y rechazó las versiones que la señalan como responsable de un ataque. Además, denunció que ha recibido amenazas tras la difusión del caso.

“Es falso cuando dicen que le pegaba, tienen que tener pruebas. Voy a denunciar a todas esas personas. Además, he recibido amenazas de muerte y he pedido garantías”, declaró.

El MIMP reiteró que continuará con el seguimiento correspondiente, conforme a sus competencias, y recordó que existen canales de atención disponibles para víctimas de violencia familiar, los cuales pueden activarse de manera inmediata.