El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la disposición que obliga a todas las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana y el Callao dictar clases en modalidad remota hasta el 14 de marzo, como medida excepcional ante la crisis en el suministro de gas natural.

La disposición fue establecida mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU, publicada tras la declaratoria de emergencia del sistema de producción, transporte y distribución de gas natural en el país, la cual tendrá una duración de catorce días, desde el 1 hasta el 14 de marzo.

Según la norma, la medida busca garantizar la continuidad del servicio educativo mientras se mantiene la contingencia energética. De esta manera, los colegios deberán desarrollar sus actividades académicas a distancia utilizando plataformas digitales u otros mecanismos de educación remota.

El documento también precisa que las instituciones educativas deberán adoptar las acciones necesarias para asegurar que las clases continúen con normalidad en esta modalidad. Para ello, podrán emplear herramientas virtuales, sistemas de comunicación digital u otros recursos que permitan a los estudiantes seguir sus cursos desde casa.

Asimismo, las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) tendrán la responsabilidad de brindar orientación a los colegios y supervisar el cumplimiento de esta disposición durante el periodo de emergencia.

La resolución también contempla una excepción para los centros educativos que no cuenten con conectividad o plataformas digitales. En estos casos, podrán continuar con clases presenciales, siempre que se trate de una situación indispensable para garantizar la continuidad del servicio educativo y que la decisión sea comunicada a la UGEL correspondiente y a los padres de familia.

Diversos colectivos de padres de familia e instituciones privadas han rechazado la medida advirtiendo sobre los riesgos de una educación a distancia. En el día a día numerosos padres trabajan fuera de casa y tras la disposición deberán reorganizar su rutina para supervisar que sus hijos se conecten a las clases virtuales o encontrar quién pueda cuidarlos durante la jornada escolar.

La medida, que se extenderá por casi dos semanas, podría generar complicaciones logísticas para miles de hogares en Lima y el Callao. Mientras el Minedu busca mantener el servicio educativo, muchos padres tendrán que resolver contrarreloj cómo adaptarse nuevamente a la educación remota.