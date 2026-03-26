El Ministerio de Educación (Minedu) y la Policía Nacional del Perú (PNP) activaron un plan de seguridad en colegios de Lima Metropolitana que incluye el uso de un botón de pánico y la coordinación de rondas policiales. La medida se implementa de cara al inicio y desarrollo del año escolar 2026, como respuesta a la creciente amenaza delictiva en el entorno de varias instituciones educativas.

El dispositivo contempla vigilancia policial permanente, patrullaje preventivo y la instalación de botones de pánico en las unidades educativas seleccionadas de la capital. El objetivo es crear un marco de protección que reduzca el riesgo de extorsión, agresiones, consumo de drogas y otros delitos en el ámbito escolar.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que el plan responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que estudiantes, docentes y personal administrativo puedan desarrollar sus actividades sin temor. La funcionaria subrayó que el Gobierno coordina con la PNP para fortalecer la seguridad desde el primer día de clases y hasta el cierre del ciclo lectivo.

Botón de pánico CONFÍA en acción

El sistema de botón de pánico CONFÍA permite a los directores de las instituciones enviar una alerta inmediata a la Policía Nacional cada vez que se registre una situación de riesgo dentro del local educativo. La señal se conecta directamente con la comisaría de la jurisdicción, desencadenando la llegada rápida de un patrullero para contener el incidente.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana, Marcos Tupayachi, valoró esta herramienta como una de las medidas clave del plan de seguridad. Explicó que el botón no solo sirve para casos de extorsión, sino también para delitos violentos, agresiones o cualquier emergencia que ponga en peligro la integridad de la comunidad escolar.

En ese sentido, el comandante PNP Frank Rodríguez Quispe, jefe de la División del Programa de Valores de Lima Centro, enfatizó que el botón de pánico facilita la coordinación entre el Minedu y la Policía al reducir los tiempos de respuesta.

“Mediante este botón de pánico, el director de cada institución alertará a la policía de alguna incidencia delictiva y un patrullero acudirá rápidamente para atender la emergencia”, remarcó el oficial.

Refuerzo de presencia policial

Como parte de la estrategia, se ha elaborado un mapa de riesgo que permite visualizar las zonas de Lima Metropolitana con mayor incidencia de delitos que afectan a las escuelas. La plataforma virtual centraliza información sobre tráfico de drogas, violencia juvenil, trata de personas, bullying y otros problemas recurrentes en el entorno educativo.

En función de esos datos, se dispuso que 114 policías especialmente adiestrados funcionen como promotores de seguridad en las 133 redes educativas donde se detectan mayores niveles de vulnerabilidad. Estos oficiales visitan las instituciones, acompañan a las autoridades y aportan recomendaciones para fortalecer la prevención del delito y la convivencia.

Protocolo de retorno seguro a la presencialidad

El plan se enmarca en un protocolo de retorno seguro a la presencialidad, orientado a los colegios que han sido objeto de amenazas de extorsionadores o se encuentran en zonas con alta conflictividad. El Minedu y la PNP buscan que las familias y los docentes perciban el aula como un espacio de protección, no de exposición a la criminalidad.

Las autoridades señalan que el esquema combina tecnología, presencia policial y capacitación ciudadana para construir un entorno educativo más estable. El propósito es que, durante el año escolar 2026, los estudiantes puedan estudiar con mayor tranquilidad y que los directores cuentes con herramientas inmediatas para hacer frente a cualquier situación de riesgo.