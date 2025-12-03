Con el fin de reforzar la lucha contra el crimen organizado en el transporte, el Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha el plan piloto “Alerta Pasajero”, un botón de pánico digital incorporado en la aplicación móvil Tu Ruta. Esta herramienta permitirá a los operadores de transporte público reportar incidentes delictivos en tiempo real, activando de manera inmediata la respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Cabe destacar que las alertas enviadas a través del botón de pánico podrán incluir fotos, videos, audios y datos de geolocalización. Toda esta información se transmitirá en tiempo real a la Central de Emergencias 105 de la PNP, lo que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier hecho delictivo.

En la presentación del botón de pánico, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, señaló que el plan piloto tendrá una duración de seis meses y se implementará inicialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho. Durante este periodo, participarán 500 transportistas, previamente verificados con su documentación de identidad, lo que asegurará la operatividad del sistema en un entorno de prueba controlada.

“Este aplicativo permitirá a la PNP brindar una respuesta rápida frente al delito. La tecnología se convierte en un aliado estratégico para la seguridad ciudadana. Seguimos dotando a la PNP de herramientas necesarias para el buen cumplimiento de sus funciones”, expresó.

El ministro del Interior Vicente Tiburcio, junto con el titular del @MTC_GobPeru, Aldo Prieto, lanzó el plan piloto #AlertaPasajero, que integra un botón de pánico digital al aplicativo móvil Tu Ruta para reportar hechos delictivos en tiempo real con fotos y geolocalización. pic.twitter.com/1txVns1cqv — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) December 3, 2025

En ese sentido, resaltó la colaboración activa de los gremios de transporte y el respaldo del sector privado para combatir la delincuencia de manera conjunta. “Su participación es clave para enfrentar con mayor eficacia a las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión”, aseguró Tiburcio durante la ceremonia, dirigiéndose a los transportistas, al director de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, y a otras autoridades presentes.