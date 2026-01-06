El Ministerio de Salud (Minsa) difundió un comunicado en el que alerta sobre el riesgo sanitario que supone la acumulación de basura en el distrito de Carabayllo.

De acuerdo con el documento enviado el 30 de diciembre de 2025 a la Municipalidad de Carabayllo, se exige la adopción inmediata de medidas correctivas dentro del ámbito de competencias del sector Salud.

La disposición contempla reforzar la gestión integral de los residuos sólidos y erradicar los puntos críticos detectados en la vía pública.

En el marco de la declaratoria de emergencia emitida por el Ministerio del Ambiente (Minam), el Minsa, en coordinación con la Digesa y la Diris Lima Norte, inició labores de inspección en el Hospital Nacional Sergio Bernales, con el fin de constatar que el manejo de los residuos hospitalarios se ajuste a la normativa vigente y garantizar la adecuada disposición de desechos peligrosos.

Estas acciones tienen como finalidad prevenir la formación de focos infecciosos que puedan poner en riesgo la salud pública.

El Minsa recordó que las actuaciones de los gobiernos locales deben enmarcarse en la normativa sanitaria nacional. Asimismo, informó que la Diris Lima Norte mantendrá las labores de supervisión y viene evaluando nuevas medidas orientadas a proteger la salud pública y restablecer el orden ambiental en Carabayllo.