El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, señaló este lunes 15 de diciembre, que en el Perú se han confirmado dos casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K, tras los análisis correspondientes. Detalló que ambos corresponden a menores de edad que residen en Lima.

En conferencia de prensa, Rojas señaló que se activaron todos los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo con el fin de contener la propagación del virus a nivel nacional.

Por su lado, César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), indicó que este nuevo subclado se originó entre Estados Unidos y Australia y que actualmente afecta a otros 32 países.

“En la región, nuestro país es uno de los primeros junto con Costa Rica y el resto de naciones irá detectando este subclado. El riesgo de que se presente una epidemia es muy bajo porque no nos encontramos en la estación de invierno”, expresó.