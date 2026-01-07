El ministro del Ambiente, Miguel Espichán, señaló que ya se ha iniciado la elaboración del plan de acción solicitado tras la declaratoria de emergencia ambiental en el distrito de Carabayllo.

Esta disposición exige que la Municipalidad de Carabayllo presente, en un plazo de siete días hábiles, un documento técnico que detalle las acciones específicas para abordar la situación.

El proceso se realiza con la asistencia técnica del Ministerio del Ambiente (Minam) y bajo la supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Espichán resaltó que este tipo de emergencias demanda coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. El plan será fundamental para intervenir de manera gradual los puntos críticos donde se ha identificado acumulación de residuos sólidos que representan un riesgo para la salud pública.

Como parte de la respuesta inmediata, el Minam invitó a otros gobiernos locales a sumarse al operativo. Confirmaron su participación la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por el alcalde Renzo Reggiardo; la Municipalidad de Santiago de Surco, con el alcalde Carlos Bruce; así como los municipios distritales de Puente Piedra y Comas.

Estas municipalidades ofrecerán apoyo logístico y operativo, aportando personal y maquinaria que se desplegarán esta misma tarde en zonas de Lima Norte, dando prioridad a la limpieza de los puntos críticos previamente identificados por las autoridades ambientales.

El ministro Espichán subrayó que la gestión integral de residuos sólidos es una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y los gobiernos locales. “Este acto es un símbolo importante del compromiso de nuestros alcaldes para lograr una gestión integral de residuos sólidos”, afirmó.

Asimismo, agradeció la pronta respuesta de los municipios convocados y manifestó su confianza en que el trabajo coordinado permitirá atender de manera efectiva la emergencia ambiental.