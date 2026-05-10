La muerte de Yanet Urbano, una cosmiatra de 32 años que permaneció hospitalizada durante varios días tras ser atacada, originó nuevas acciones por parte de las autoridades para ubicar al principal sospechoso. El Ministerio del Interior informó que Luis André Flores Julca, expareja de la víctima, fue incorporado al Programa de Recompensas y ahora figura en la lista de personas más buscadas del país.

Como parte de esta medida, el sector anunció el pago de 50 mil soles a quienes proporcionen información que facilite su captura. Las autoridades también solicitaron la activación de una alerta roja de Interpol para ampliar su búsqueda fuera del país.

@latinanoticias 🚨Tras semanas de lucha en la unidad de cuidados intensivos, falleció Yanet Urbano, una joven que fue atacada y quemada por su expareja en Surquillo. El agresor, identificado como Luis André Flores, permanece en libertad y habría fugado a Argentina, por lo que el Ministerio de la Mujer ha solicitado su inclusión en la lista de los más buscados y la activación de una alerta roja internacional. ♬ sonido original - Latina Noticias

Piden apoyo ciudadano

La directora del programa Warmi Ñan, Patricia Garrido, explicó que el objetivo de la recompensa es obtener datos que permitan dar con el paradero del investigado. La funcionaria exhortó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda contribuir a las diligencias.

“El monto que se ha asignado de recompensa para quien dé información que permita la ubicación es de cincuenta mil soles. Ahora le pedimos a la sociedad, a la comunidad, que si tienen una información, se comuniquen al número consignado”, manifestó.

Las autoridades recordaron que se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-40-007 para recibir información confidencial. Los ciudadanos pueden comunicarse de forma anónima si cuentan con datos sobre el paradero del investigado.

Sospechoso habría salido del país

De acuerdo con los familiares de la víctima, Luis André Flores Julca habría abandonado el Perú luego del ataque. Sus allegados sostienen que el investigado escapó hacia Argentina tras cometer el crimen.

Esa versión es parte de las indagaciones que desarrollan las autoridades mientras continúa la búsqueda internacional. Hasta el momento, el acusado permanece prófugo.

Yanet Urbano fue trasladada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza luego de sufrir heridas causadas por un arma blanca y quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo. Debido a la gravedad de sus lesiones, permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos durante varios días.

Pese a la atención médica recibida, la joven falleció semanas después. Su muerte generó pedidos de justicia por parte de familiares y ciudadanos que exigen la pronta captura del principal sospechoso.