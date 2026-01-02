El Ministerio Público inició este viernes, las diligencias preliminares para identificar a los responsables del atentado contra integrantes de la agrupación musical Carlos Miguel y Orquesta, hecho que resultó en dos personas lesionadas durante una de sus presentaciones.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo asumió la conducción de las pesquisas, calificando provisionalmente los hechos como delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en perjuicio de Carlos Quispe y Guillermo Álvarez. Sin embargo, el Ministerio Público advirtió que esta tipificación podría modificarse o extenderse conforme avancen las investigaciones y se obtengan nuevos elementos probatorios.

El fiscal provincial Juan Manuel Menéndez Navarro dispuso que efectivos de la División de Investigación Criminal (Depincri) de Carabayllo recaben las declaraciones testimoniales de las víctimas y de quienes presenciaron el ataque. Asimismo, ordenó la realización de una inspección técnico policial en el lugar de los hechos para asegurar el recojo de evidencias físicas, incluyendo los casquillos de bala hallados en la escena

Sospechosos fueron captados en video

Entre las diligencias dispuestas figura la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del escenario donde ocurrió el ataque . Según información de la Fiscalía, se estaría tras la pista de dos individuos que, a bordo de una motocicleta, habrían disparado hacia el lugar donde se presentaba la agrupación. Estos sujetos fueron registrados por sistemas de videovigilancia de la zona, material que forma parte del acervo probatorio que analiza el equipo investigador.

Las autoridades han desplegado múltiples acciones como parte de las diligencias preliminares orientadas a determinar las circunstancias exactas del atentado y establecer la identidad de los autores. La labor fiscal incluye coordinaciones con la Policía Nacional para garantizar la preservación de toda evidencia balística y documental que pueda aportar elementos cruciales al esclarecimiento del caso.

Este último episodio de violencia contra artistas musicales se suma a la creciente preocupación por casos de extorsión y ataques directos a la industria del espectáculo en Lima Metropolitana.