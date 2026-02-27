El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, se pronunció sobre el caso de la deportista Lizeth Marzano, quien perdió la vida luego de ser atropellada por un joven identificado como Adrián Villar, de 21 años. La autoridad aseguró que el proceso avanzará con rapidez para dar respuesta a la familia de la víctima.

El funcionario lleva apenas tres días al frente de la cartera, tras haber juramentado en el cargo recientemente. Pese a ello, afirmó que el ministerio velará por la celeridad del proceso y que ya se han dado los primeros pasos dentro del sistema judicial.

“El sistema de Justicia ya está en acción, ya se ha realizado las primeras intervenciones. El señor presunto responsable de este lamentable hecho ya está puesto en custodia”, precisó.

Jiménez Borra también se refirió al trabajo que realizará el Ministerio Público en este caso y dejó en claro su posición frente a lo ocurrido.

“No hay ningún argumento para aceptar que una vida como la de esta deportista haya sido frustrada de esta manera”, indicó.

El ministro señaló además que el Ministerio Público “va a actuar de manera rápida y ágil” con el propósito de que la familia de Lizeth Marzano obtenga justicia. La declaración llega en un momento en que el caso ha generado amplia indignación en la opinión pública.

Por otro lado, Jiménez Borra se refirió a la legislación vigente que contempla beneficios legales para personas menores de 24 años que cometan un primer delito, norma aprobada durante una gestión anterior. Indicó que dicha disposición, junto a otras heredadas de gobiernos previos, se encuentra bajo evaluación para determinar si requiere ajustes o modificaciones.

“Tenemos pocos días en el ministerio pero trabajaremos para generar las condiciones de seguridad”, indicó el titular del MINJUSDH.

Con ello, el funcionario proyectó una agenda orientada a revisar el marco normativo en materia de seguridad ciudadana durante su gestión. Mientras tanto, los familiares de la campeona de buceo permanecen a la espera de la reconstrucción de los hechos, que fue suspendida por la fiscal a cargo del caso.