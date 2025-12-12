Este viernes, el ministro de Salud, Luis Quiroz, indicó que la variante de la influenza H3N2 que ha generado un aumento de casos en países del hemisferio norte no representa un riesgo mayor al observado en temporadas anteriores. Este incremento está asociado principalmente a las bajas temperaturas que facilitan la propagación de virus respiratorios.

“Esta variante no registra ningún tipo hasta el momento de variación de las condiciones clínicas de las anteriores. Es decir, es una influenza que no reviste ningún signo de alerta que debamos tener,” explicó Quiroz durante una conferencia de prensa.

No hay alerta sanitaria ni comparación con la pandemia de COVID-19

El titular del Minsa enfatizó que aunque la temporada fría en Europa y Estados Unidos contribuyó al incremento de casos, la situación actual no es comparable con la pandemia de COVID-19 y que no hay motivos para alarma en la población. Además, confirmó que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales coinciden en esta evaluación.

“Hemos recibido varios mensajes, llamadas y preocupación de las personas que si vamos a estar igual que en el covid y vamos a tener problemas de aislamiento y de ello. La misma OMS coincide y las autoridades sanitarias de los diferentes países de Europa y estados unidos coinciden con lo que nosotros también les estamos explicando ahora,” puntualizó.

Grupos vulnerables y severidad de los casos

Si bien el titular del Minsa, indicó que no se han detectado cambios en la gravedad de los cuadros clínicos causados por esta variante, recalcó que las personas mayores de 60 años y los niños menores de cinco años siguen siendo los más vulnerables debido a que presentan un sistema inmunológico propenso a contraer cualquier tipo de virus.

“Es una influenza que no reviste ningún signo de alerta que debamos tener. Lo que siempre ha sucedido es que la población vulnerable como son las personas mayores de 60 años o los menores de 5 años, tienen un sistema inmunológico un poquito de menor respuesta que un adulto o un joven,” precisó el ministro.

Vacunación y disponibilidad de dosis garantizada

Respecto a la campaña de vacunación, el ministro informó que la cobertura contra la influenza alcanza un 60% en grupos prioritarios y aseguró que, aunque algunos centros de salud han experimentado faltantes temporales, el abastecimiento está asegurado y las dosis se reponen rápidamente.

“Es lógico que se vienen utilizando (las vacunas) en algunos establecimientos de salud, se hayan acabado. Porque se pone la vacuna contra la influenza y contra la neumococo. Si ustedes regresan en una hora a estos establecimientos ya están abastecidos, porque tenemos el abastecimientos a nivel nacional,” afirmó Quiroz.

Medidas preventivas y recomendaciones finales

Finalmente, las autoridades sanitarias recordaron la importancia de que los grupos vulnerables se vacunen a tiempo y destacaron la necesidad de mantener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas en espacios cerrados y la consulta médica temprana ante síntomas respiratorios persistentes.