Lima







Ministro de Salud no descartó retorno a cuarentena si casos de COVID-19 aumentan dramáticamente en tercera ola Hernando Cevallos indicó que aún no han propuesto esta medida, pero que no se puede descartar si el virus no está bajo control en una eventual tercera ola. Por tal motivo, instó a la población a vacunarse y evitar afectar la reactivación económica.