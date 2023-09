El Ministro de Salud, César Vásquez, anunció hoy que no se han considerado medidas de aislamiento o restricciones para la población luego de que se confirmaran casos de la variante EG.5, también conocida como “Eris”, en territorio peruano.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó anoche la presencia de dos casos de la variante EG.5 del COVID-19 en el país, a través del secuenciamiento de dos pruebas moleculares realizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS). Los dos pacientes, de 56 y 57 años, presentan síntomas leves de la enfermedad, como fiebre, malestar general y tos, y no requieren hospitalización, por lo que son monitoreados en sus domicilios.

El titular del Minsa aclaró que, aunque se encuentra en alerta, el país no está en una situación de emergencia en este momento. En ese sentido, recalcó la importancia de que la población continúe vacunándose contra el COVID-19 para evitar complicaciones de la enfermedad.

“ Si bien estamos en alerta por la llegada de esta variante al país, no estamos en una situación de emergencia; no se ha previsto aislamiento ni restricciones. Si la población pone de su parte y se vacuna, sobre todo las personas que están en los grupos de riesgo, no hay que preocuparse más de la cuenta ”, señaló.

Sin embargo, advirtió que si las personas no se vacunan y no siguen las recomendaciones del Minsa, la variante “Eris”, debido a su rápida capacidad de contagio, podría propagarse rápidamente y aumentar el número de casos, lo que podría poner en riesgo el sistema de salud debido al aumento de la demanda de atención médica.





