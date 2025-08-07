El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre la solicitud de la Municipalidad de Lima para acelerar la ejecución del proyecto ferroviario Lima–Chosica, y precisó que esta será evaluada desde un enfoque técnico, respetando la normativa vigente.

“Está en todo su derecho. Se evaluará. Se evaluará. Nosotros hemos demostrado desde el día uno que estamos dispuestos a sacar lo mejor, pero desde el punto de vista responsable, técnicamente, de acuerdo a las normas y, sobre todo, protegiendo la vida y la salud de las personas”, declaró a RPP.

“Hay que ver las propuestas recientes. Me dicen que el Colegio de Ingenieros ha pedido unos días para presentar una propuesta. El 18, la concesionaria presenta otra propuesta. Y de acuerdo a ello evaluamos (...). Usted no puede cambiar de postura cuando se trata de ser responsable y actuar con tecnicismo y actuar dentro del marco legal. Eso no se cambia”, añadió.

Cabe recordar que Rafael López Aliaga presentó un proyecto de decreto de urgencia ante la Presidencia del Consejo de Ministros, con el objetivo de agilizar la ejecución del tren Lima–Chosica.