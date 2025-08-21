El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmó que “el paro de hoy simplemente no existe”, en referencia a la convocatoria realizada para este jueves 21 de agosto.

Según señaló Sandoval, la demanda del transporte alcanzó un 90 % y la tendencia era llegar al 100 %, incluyendo gremios que inicialmente habían anunciado su participación en la protesta.

Sandoval destacó que los transportistas formales continuaron con sus actividades y subrayó que la Línea 1 del Metro de Lima operó con normalidad. Además, indicó que el MTC cumplió acuerdos previos y que con las últimas medidas se logrará reincorporar a unos 10 mil conductores al mercado.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) también informó que los usuarios “no se vieron afectados por la anunciada paralización”. Señaló que desde las 5:00 a. m. el Metropolitano y los corredores complementarios funcionaron con el 100 % de su flota, al igual que las líneas 1 y 2 del Metro y el servicio Aero-Directo.