El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, visitó el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como “Maranguita”, para supervisar los trabajos de mejoramiento de ambientes realizados por adolescentes en conflicto con la ley penal.

La actividad se llevó a cabo en Casa Don Bosco, programa IV del centro, donde los jóvenes participan activamente en la refacción de espacios destinados a talleres de reinserción social.

Según destacó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), estas labores reflejan el compromiso de los adolescentes con su proceso de rehabilitación.

“Los adolescentes en conflicto con la ley penal participaron activamente, contribuyendo a crear mejores espacios para desarrollar sus actividades y talleres de reinserción social, como una muestra concreta del compromiso con su proceso de rehabilitación”, señaló la institución.

Durante su visita, el ministro Alcántara también recorrió el programa III San Francisco del centro, donde se prevé la refacción de otro ambiente.

En su interacción con los jóvenes, resaltó la importancia de su participación en estas tareas y reiteró el compromiso del Estado en brindarles oportunidades educativas y laborales.

Acompañaron al titular del Minjusdh el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón; el director ejecutivo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), Francisco Naquira; y otros funcionarios. Las autoridades acordaron replicar esta iniciativa en todos los centros juveniles del país, tras evaluar sus resultados positivos.

Como parte del recorrido, las autoridades visitaron el biohuerto del centro, donde los adolescentes cultivan diversos productos como lechugas, berenjenas, zapallo, apio, cebolla china, tomate, arúgula, lúcuma y palta.

Finalmente, se reconoció el caso de un adolescente que culminó con éxito sus estudios de barbería en el Centro Técnico Productivo de Magdalena. Como parte de su reinserción, se le entregaron los implementos necesarios para ejercer este oficio dentro del centro juvenil.