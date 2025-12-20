El Ministerio de Salud comunicó la identificación de cuatro nuevos casos de influenza A (H3N2) subclado K, con lo que el número total de contagios confirmados en el país se elevó a seis.

La institución señaló que todas las personas afectadas presentan un cuadro clínico estable y permanecen bajo seguimiento epidemiológico.

La detección se realizó mediante el sistema nacional de vigilancia epidemiológica y genómica, mecanismo que permite observar la circulación de variantes de influenza a nivel nacional.

Según el Minsa, este monitoreo se mantiene activo con el objetivo de evaluar el comportamiento y la transmisión de este subclado.

Como parte de las acciones informativas, el sector Salud habilitó una Sala Situacional en el portal del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, donde la ciudadanía puede revisar datos actualizados sobre esta variante y otros tipos de influenza estacional.