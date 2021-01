La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, indicó que el contrato con el laboratorio Pfizer para la compra de la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) presenta demoras debido a que hay “detalles” en los que no existe consenso. Precisó que esto tiene que ver con las clausulas establecidas por la empresa, pero que no podía revelar más información debido a que debe existir confidencialidad.

Durante su presentación ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, Mazzetti sostuvo que el Estado se está asesorando con organizaciones expertas en negociaciones internacionales para la firma de un acuerdo definitivo. Destacó que si bien la obtención de la vacuna es una prioridad, esta no puede adquirirse a cualquier costo.

Mazzetti Soler aseguró también que el acuerdo incluirá clausulas de seguridad en los que se establezcan tribunales internacionales neutros que resuelvan posibles controversias o incumplimientos por parte de alguno de los actores.

“Con Pfizer hay algunos detalles en los que no hay acuerdo. Hay aspectos que no puedo comentar en detalle. Esto tiene que ver con los precios y el cronograma de entrega, pero existe confidencialidad al respecto. [...] Cuando se resuelve una controversia en un tribunal, se establece que tiene que haber un resarcimiento que puede involucrar a nuestras reservas. En todos los acuerdos tomamos en cuenta que hay aspectos de nuestra soberanía que el país tiene que cautelar, que sirve para las próximas generaciones”, sostuvo.

“Tengan la certeza que la negociación sigue, esperamos que la controversia se resuelva para firmar y poder informar sobre cuándo podría llegar la vacuna. La versión final del contrato con Pfizer llegó el 24 de noviembre y debió firmarse el día 30 de noviembre. Sin embargo, se identificaron clausulas que requerían un análisis más profundo para determinar la compatibilidad con las leyes peruanas y los alcances que puede asumir el Estado”, agregó.

En esa línea, la titular del Minsa, aseveró que hasta el momento el Perú mantiene negociaciones con 20 laboratorios diferentes y que se ha firmado acuerdos no vinculantes con 11 de ellos, además del suscrito con la cooperativa Covax Facility. Sin embargo, aseveró que solo se cuenta con un acuerdo definitivo con esta cooperativa.

“Estamos a la espera de la respuesta de Sinopharm y Astrazeneca a la propuesta que hemos enviado, con Pfizer tenemos algunas dificultades en la ultima versión del contrato, hemos hecho contrapropuestas. La comisión multisectorial recomienda firmar contratos con Pfizer, Sinopharm, Covax y Astrazeneca, por ser las que contamos con mejor información”, sostuvo.

En esa línea aseveró que el grupo de trabajo conformado para adquisición de la vacuna cuenta con la participación de otros sectores y entidades especializadas que recopilan información de los estudios sobre la vacuna en todo el mundo, a fin de elegir las mejores opciones para el país.