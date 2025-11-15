El Ministerio de Salud advirtió sobre la difusión de videos y mensajes que utilizan de manera indebida su nombre para engañar a trabajadores y ciudadanos. La institución señaló que este contenido busca aprovecharse de procesos administrativos para cometer estafas.

En un comunicado, el sector precisó que en el material que circula se “solicita el depósito de dinero en cuentas de terceros o supuestos sindicatos, a cambio de inclusión en listas o facilidades en los procesos de nombramiento, ascenso o cambio de grupo ocupacional.

Se precisa de manera categórica que esta información es falsa y constituye una estafa”. También recordó que “todos los procesos de nombramiento, ascenso y cambio de grupo ocupacional son gratuitos” y se desarrollan únicamente por canales oficiales.

El Minsa exhortó a no entregar datos personales ni realizar depósitos ante mensajes de esta naturaleza. Asimismo, pidió evitar la difusión de estos audios o contenidos para impedir que más personas sean engañadas.