El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los institutos, establecimientos de salud y hospitales de Lima Metropolitana brindarán atención con total normalidad, pese al anuncio de una paralización de transportistas prevista para hoy martes 14 de enero.

A través de un comunicado oficial, el sector precisó que todas las citas previamente programadas, así como las consultas médicas, procedimientos y cirugías, se desarrollarán conforme a lo establecido, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios de salud para la población.

Reprogramación de citas médicas

El Minsa indicó además que los pacientes que, por causas ajenas a su voluntad, no puedan asistir a sus citas médicas debido a la jornada de protesta, podrán reprogramarlas directamente en el establecimiento de salud u hospital donde fueron asignadas.

Esta medida busca evitar la afectación en la atención de los usuarios y asegurar el acceso oportuno a los servicios médicos.



