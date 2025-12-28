El Hospital de Emergencias Villa El Salvador (Heves) implementó un sistema automatizado de mensajería SMS para recordar citas médicas y permitir confirmaciones rápidas. La tecnología busca reducir inasistencias por olvido y optimizar el uso de recursos hospitalarios.​

Los pacientes recibirán el primer mensaje 72 horas antes de su consulta con un enlace personalizado. Al hacer clic, podrán visualizar el nombre del médico, especialidad, número de consultorio, fecha y hora exacta. Así podrán confirmar su asistencia en segundos desde su celular.​

Un segundo recordatorio llegará 24 horas antes para reforzar puntualidad y garantizar que tengan todos los datos necesarios. Esto agilizará el flujo de atención y liberará espacios vacíos para otros usuarios en lista de espera.​

La iniciativa responde al alto índice de citas perdidas. Además mejorar la puntualidad al entregar información precisa con anticipación, promueve transparencia sobre quién atenderá y dónde, y facilita una gestión eficiente de la programación diaria.​

Para recibir notificaciones, los pacientes deben mantener actualizado su número celular en la base de datos del Heves. La verificación se realiza en los módulos de atención al programar citas médicas