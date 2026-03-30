Un accidente de tránsito se registró este lunes en la vía expresa de Paseo de la República, a la altura de la cuadra 57, en el distrito de Miraflores.

Un vehículo se empotró contra una baranda metálica, quedando con la parte delantera completamente destruida tras el fuerte impacto.

De acuerdo a un reporte de Canal N, el hecho ocurrió pasadas las cinco de la mañana.

La estructura metálica terminó incrustada en la unidad, lo que obligó a realizar trabajos para retirar el material y liberar el vehículo, evidenciando la magnitud del choque.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes atendieron a un hombre que se encontraba en la zona y que, según testigos, sería el conductor del automóvil.

Posteriormente, fue trasladado en un patrullero de la comisaría de Miraflores para recibir atención.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas.