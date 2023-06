Alfredo Brayan Amez Penado es acusado de tomar fotografías a tarjetas bancarias de sus víctimas para hacer compras en restaurantes y otros establecimientos.

De acuerdo a Buenos Días Perú, su última víctima es una joven de Moquegua. Ella vino a Lima y se hospedó en el Miraflores Suites Centro, donde Brayan Amez había ingresado a trabajar recientemente.

En el lugar le llegó el correo de una compra que ella no realizó. “Le digo que no reconozco esa compra, entonces me indican que la compra la había realizado el señor Brayan Amez. Me preguntaron que, si yo lo conocía, si le había compartido una foto de mi tarjeta y les dije que no. Me dijeron que habían realizado esa compra en una cevichería en Surco”.

Según el matinal, Brayan Amez había ingresado a trabajar en dicho hotel hace poco y era encargado de realizar la limpieza de las habitaciones. Por lo que habría aprovechado ese momento para tomar fotos a la tarjeta de su víctima.

“Cuando abro mi billetera veo que están todas mis tarjetas, mi licencia de conducir, mi licencia de la moto y veo que de mi dinero habían sacado S/200″, señaló la agraviada.

Esta no es la primera vez que Brayan Amez es denunciado de usar esta modalidad de robo. En 2021 otro joven fue víctima y perdió alrededor de S/3000.

Por su parte, la agraviada interpuso la denuncia en la comisaría de San Antonio por el robo de S/200 en efectivo y el consumo de S/75 de su tarjeta.