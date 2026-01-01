Un incendio de código 1 se registró la madrugada de este 1 de enero en la segunda cuadra del Malecón de la Reserva, en el distrito de Miraflores. La emergencia ocurrió aproximadamente una hora después de iniciado el Año Nuevo 2026 y fue atendida por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Según información preliminar, el fuego se habría originado por la caída de pirotécnicos sobre las áreas verdes del acantilado de la Costa Verde.

“Un amago de incendio que empezó más o menos con 60 metros cuadrados, y estamos ya casi con 200 metros cuadrados afectados. Ya estamos en brasa, está ligeramente propagándose, pero ya lo tenemos controlado”, declaró en RPP.

De acuerdo con el registro oficial del Cuerpo General de Bomberos, este incendio corresponde al incidente número 33 atendido en Lima Metropolitana desde el inicio del 2026, una cifra que refleja el alto número de emergencias vinculadas a las celebraciones de fin de año.

Más de seis unidades de bomberos fueron enviadas a la zona para controlar el fuego y evitar que las llamas se propaguen hacia viviendas cercanas y otras áreas del malecón.

Los trabajos también incluyeron la reducción del humo que se expandió por gran parte del sector afectado.

Restricción del tránsito

Como medida de seguridad, el tránsito vehicular fue restringido en varios tramos del Malecón de la Reserva mientras continuaban las labores de control.

Vecinos del área reportaron que el humo ingresó a sus viviendas, generando molestias y posibles afectaciones a la salud.