Un joven que vendía helados en el Skatepark de Miraflores fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú tras robar el celular de un turista ruso que había dejado su teléfono sobre una banca mientras entrenaba en un gimnasio del mismo parque. El sospechoso, identificado como Angelo Cañón Godos, de 19 años, fue capturado al día siguiente cuando regresó al mismo lugar, con el equipo valorizado en más de 500 dólares aún en su poder.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el heladero, apostado en una esquina con su triciclo y vestido con un polo amarillo y una gorra roja, aprovechó el alejamiento del extranjero para acercarse a la banca y tomar el celular sin levantar sospechas. Cuando el turista regresó por su teléfono y notó su ausencia, las imágenes de videovigilancia ya habían identificado al responsable.

Sin saber que era investigado, Cañón Godos volvió al día siguiente al mismo punto donde cometió el robo. Los agentes que seguían el caso lo intervinieron de inmediato y hallaron el teléfono durante el registro, tras lo cual aceptó haber sustraído el equipo.

El hecho ocurrió cerca de la Costa Verde, en un espacio frecuentado por deportistas y turistas que acuden al skatepark a entrenar o recrearse. Especialistas en seguridad recomiendan no dejar pertenencias a la vista, mantener contacto visual con los objetos personales y estar atentos a comportamientos sospechosos, destacando además el rol clave de las cámaras de vigilancia y el patrullaje policial en la prevención de este tipo de delitos.