El Británic culminó los trabajos de restauración y puesta en valor de su histórica casona ubicada en el malecón Balta, en el distrito limeño de Miraflores. El inmueble, construido a finales del siglo XIX, conserva características de la arquitectura republicana y constituye uno de los ejemplos de antiguas residencias que permanecen en esta zona de la capital.

La intervención tuvo como objetivo recuperar los elementos arquitectónicos originales de la edificación, que cuenta con más de un siglo de antigüedad y que, a lo largo de su historia, experimentó diversas modificaciones y cambios de uso.

José Ortiz, gerente de Administración y Finanzas del Británico, destacó que la iniciativa busca contribuir a la conservación del patrimonio arquitectónico del distrito.

“Esta restauración representa una decisión de apostar por la conservación de la memoria urbana de Miraflores. Creemos firmemente que el desarrollo urbano y la preservación del patrimonio pueden y deben convivir”, señaló el representante de la institución.

Recuperan estructuras originales de adobe, quincha y madera

Los trabajos de restauración priorizaron la conservación de las estructuras de adobe, quincha y madera. También se recuperaron puertas, ventanas, cornisas, elementos decorativos de yeso, pisos de pino oregón y detalles de cerrajería y fierro fundido característicos de la arquitectura residencial limeña de finales del siglo XIX.

Durante el proceso se retiraron revestimientos y modificaciones incorporadas en diferentes épocas, lo que permitió descubrir componentes históricos que habían permanecido ocultos y orientar su recuperación.

El arquitecto Gonzalo Benavides, responsable de la puesta en valor del inmueble, explicó que las labores buscaron restituir las características originales de los ambientes sin impedir su adaptación a nuevas necesidades.

“El objetivo fue recuperar la proporción, la materialidad y el carácter de los ambientes originales, retirando reformas ajenas al diseño de la casona. Paralelamente, se trabajaron las adecuaciones necesarias para adaptar el inmueble a su uso contemporáneo”, precisó.

Casona incorpora ascensor panorámico y galería de arte

La restauración también incluyó mejoras destinadas a garantizar la accesibilidad, seguridad y comodidad de los usuarios. Entre las principales implementaciones destacan un ascensor panorámico, sistemas de climatización, iluminación LED y modificaciones en la circulación interna.

De acuerdo con la institución, estas instalaciones fueron incorporadas mediante soluciones adosadas o reversibles para evitar alteraciones permanentes en las estructuras y acabados originales recuperados.

Uno de los elementos conservados es una sección del muro original de quincha y barro, que ahora se encuentra protegida por una mampara de vidrio templado. Esta instalación permitirá a los visitantes observar los materiales y conocer las técnicas constructivas utilizadas en la antigua residencia.

Asimismo, el proyecto contempla una galería de arte, con la que el BRITÁNICO busca ampliar su oferta de actividades culturales y dar un nuevo uso a los espacios de la casona.

La intervención forma parte de los esfuerzos de conservación de inmuebles históricos en Miraflores, un distrito donde aún permanecen edificaciones que reflejan distintas etapas de la arquitectura residencial limeña.