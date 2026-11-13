Un hombre perdió tres dedos de la mano luego de que una granada explotara dentro de un bus de transporte público que trasladaba aproximadamente a 20 pasajeros. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en la avenida Circunvalación, cerca del Arco de San Luis, en Lima.

La unidad pertenecía a la empresa Etsajosa, conocida como “Los Chocolatitos”, y se desplazaba con dirección al Callao cuando dos sujetos abordaron el vehículo llevando un artefacto explosivo.

Según informó RPP, ambos hombres presuntamente pretendían atentar contra el conductor. Sin embargo, la granada detonó en las manos de uno de ellos antes de que pudiera ser utilizada.

Presunto atacante perdió tres dedos y fue trasladado al hospital

El hombre herido fue identificado como Jesús Tanchiva del Castillo, quien sufrió la amputación de tres dedos de la mano izquierda debido a la explosión.

Tras el incidente, fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo para recibir atención médica. Mientras tanto, el segundo individuo que lo acompañaba huyó del lugar, por lo que la Policía inició las diligencias para identificarlo y ubicarlo.

Policía investiga posible vínculo con extorsiones a transportistas

El caso es investigado en medio de las denuncias de extorsión que afectan a la empresa Etsajosa. Según información difundida por RPP, sus representantes y trabajadores han reportado amenazas durante aproximadamente un año.

Las autoridades buscan determinar las circunstancias de la detonación, la participación de los dos sujetos y si el presunto intento de ataque contra el conductor está relacionado con las amenazas extorsivas denunciadas por la empresa.

Hasta el momento, esa posible vinculación continúa bajo investigación.