El papa León XIV bendijo la imagen de San José Peregrino, patrono de los migrantes, durante una ceremonia realizada en el interior de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el distrito de Jesús María, en Lima. Este acto fortalece la devoción a esta advocación religiosa, especialmente entre quienes dejan sus lugares de origen en busca de nuevas oportunidades.

El obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua, Marco Antonio Cortez Lara, informó a RPP que próximamente se contará con un santuario dedicado a San José Peregrino en la ciudad de Tacna. Destacó que la bendición del sumo pontífice representa un impulso importante para promover esta devoción entre los fieles.

Cortez Lara señaló que San José es considerado un ejemplo de fe, confianza y entrega a Dios, valores que cobran especial significado para las personas que atraviesan procesos migratorios y deben abandonar sus hogares para buscar mejores condiciones de vida.

Por otro lado, el papa León XIV viajará este viernes y sábado a Chiclayo, donde cumplirá una serie de actividades religiosas y pastorales. Entre las principales actividades figura una misa en las Pampas de Pimentel, además de reuniones con los obispos de la región Lambayeque.

El pontífice permanecerá en el Perú hasta el lunes 16 de noviembre. Su última actividad será una misa multitudinaria en la base aérea de Las Palmas, donde se espera la participación de miles de fieles que acudirán para recibir su mensaje y bendición.