Un surfista fue hallado sin vida la mañana de ayer en la playa Tres Picos, en Miraflores, generando conmoción entre deportistas y transeúntes que se encontraban en la zona.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería David Francisco Vega Ganoza (69), un deportista muy querido dentro de la comunidad del surf y que llevaba muchos años en este deporte que siempre resalta la bandera de Perú.

Según las primeras investigaciones, el ‘flaco’, como cariñosamente lo llamaban, habría sufrido un paro cardiaco dentro del mar y fueron algunos ‘compañeros’ de mar que notaron que algo malo ocurría, por lo cual fueron a su rescate y lo sacaron del agua.

Luego alertaron a las autoridades, pero cuando agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de rescate llegaron hasta el lugar solo pudieron confirmar su deceso, luego acordonaron la zona y realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, la PNP investiga las causas del fallecimiento.

Imágenes registradas desde el lugar muestran a personas acercándose con la intención de identificar al surfista, cuyo cuerpo fue cubierto con un paño celeste sobre la arena, mientras que sus familiares llegaron al lugar para constatar lo ocurrido, mientras mostraban duras escenas de dolor.

Cuidado

En tanto, la Marina de Guerra del Perú advirtió previamente sobre la presencia de oleaje ligero del suroeste en la costa limeña, aunque en las últimas horas se reportó un incremento en la intensidad del mar en la zona.

Sin embargo, ayer se pudo observar a los surfistas ingresando al mar y algunos señalaron que las propias autoridades locales no han les han informado ningún cierre de playas, y que por ello, continúan ingresando al mar a practicar el deporte que de igual manera, requiere cierta experiencia, por su peligrosidad.