La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que este domingo 26 de abril se aplicará una restricción total al tránsito vehicular en el Circuito de Playas de la Costa Verde. La medida se implementará con motivo de un evento deportivo internacional que se desarrollará en la capital y que requerirá el uso de esta vía en toda su extensión.

El cierre se llevará a cabo desde las 3 de la madrugada hasta las 11 de la mañana. Durante ese periodo, no se permitirá la circulación de vehículos en ninguno de los dos sentidos de la vía.

La restricción abarcará el tramo comprendido entre la calle Virú, en el distrito de San Miguel, y la avenida Defensores del Morro, en Chorrillos. Esta disposición incluye todos los accesos a lo largo del circuito costero.

🔴 #Comunicado | La Municipalidad Metropolitana de Lima pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/BMXUFIcl2x — Municipalidad de Lima (@MuniLima) April 25, 2026

¿Por qué cerrará la Costa Verde?

La medida responde a la realización del evento Ironman 70.3 Lima 2026, que se desarrollará ese mismo día en la ciudad. Esta competencia fue declarada de interés internacional mediante una disposición emitida por el Ministerio de Educación.

El cierre afectará a los distritos ubicados a lo largo de la Costa Verde. Entre ellos se encuentran San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

Las autoridades informaron que la restricción implicará el bloqueo de todos los ingresos hacia esta vía. En ese contexto, se pidió a los conductores tomar previsiones para evitar inconvenientes durante las horas en que se aplicará la medida.

En ese comunicado, se explicó el impacto de la restricción en la circulación vehicular. En esa línea, se indicó que “esta restricción implica el cierre de todos los accesos a la Costa Verde, que corresponde a los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, por lo que pedimos a los conductores tomar sus precauciones y utilizar las avenidas principales de la parte superior del Circuito de Playas”.

Rutas alternas para conductores

Para quienes necesiten desplazarse de sur a norte, se recomendó utilizar vías como las avenidas Costanera, Bertolotto, Brasil, Javier Prado y la Vía Expresa Paseo de la República. Asimismo, se sugirió considerar rutas como las avenidas Antonio José de Sucre, Del Ejército, el circuito de malecones y la avenida Pedro de Osma.

En sentido contrario, se plantearon otras alternativas para la circulación vehicular. Entre ellas figuran las avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Del Ejército, el jirón Salaverry y la avenida La Paz.

Otra opción disponible es el acceso a la Vía Expresa Paseo de la República a través de la avenida Escuela Militar y la avenida República de Panamá. Estas rutas permitirán mantener el desplazamiento durante el tiempo que permanezca vigente la restricción.

Durante las horas en que se aplique la medida, personal de la Gerencia de Movilidad Urbana será desplegado en diferentes puntos para orientar a los conductores. Su función será regular el tránsito en las vías alternas y facilitar la circulación.

“Durante las horas de cierre, inspectores de tránsito de la Gerencia de Movilidad Urbana estarán desplegados en la zona para orientar a los conductores y regular el flujo vehicular. A partir de las 11:00 horas, al concluir el evento, las vías serán reabiertas y se restablecerá la circulación en condiciones normales”, se indica en el comunicado.