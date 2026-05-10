La Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene las labores de limpieza y retiro de residuos en la avenida Avenida Nicolás Ayllón, a la altura del kilómetro 10 de la Carretera Central. Las acciones se realizan luego del operativo ejecutado para recuperar espacios públicos que habían sido ocupados de manera irregular en el distrito de Ate.

La comuna informó que los trabajos continúan después de la demolición de 20 predios construidos sobre áreas de uso público. El objetivo es restablecer las condiciones para el tránsito vehicular y peatonal en la zona intervenida.

¡No paramos! Los trabajos continúan tras recuperar más de 2300 m² en Nicolás Ayllón 💪



Se vienen realizando labores de limpieza y retiro de desmonte en la av. Nicolás Ayllón en Ate, tras el operativo de recuperación de vías ejecutado en la zona. pic.twitter.com/cB0COMGIJu — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 10, 2026





Retiro de escombros

Personal municipal permanece en el lugar junto a maquinaria pesada para retirar los restos de las estructuras demolidas. En las labores participan cuatro vehículos tráileres, dos tractores y palas cargadoras.

Los equipos trabajan en el retiro de escombros y residuos acumulados tras la intervención. La comuna busca dejar completamente despejada el área recuperada.

La municipalidad indicó que las labores se realizan por disposición del alcalde Renzo Reggiardo. Según informó la comuna, la autoridad viene supervisando el desarrollo de las acciones en el sector.

El monitoreo busca garantizar que los trabajos concluyan conforme al plan establecido. La MML añadió que la prioridad es mantener el orden en la zona intervenida.

Seguridad en la zona

En el lugar permanece un despliegue de seguridad para resguardar el área. Efectivos de la Policía Nacional del Perú y agentes de Serenazgo de Lima y Ate continúan en el sector.

La presencia de seguridad busca prevenir incidentes durante el desarrollo de los trabajos. Además, permite mantener el control del área recuperada.

La comuna limeña señaló que estas intervenciones forman parte de sus acciones para recuperar espacios destinados al uso ciudadano. Con estas medidas buscan reforzar el principio de autoridad.

Asimismo, la municipalidad busca devolver áreas públicas al libre tránsito de los ciudadanos. Los trabajos continuarán hasta culminar con la limpieza total del sector intervenido.