La Municipalidad Metropolitana de Lima presentó ante el Tribunal Constitucional una medida cautelar con el fin de suspender los efectos del acuerdo emitido por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones el pasado 23 de abril, mediante el cual se declaró inviable la realización de elecciones complementarias en el proceso electoral 2026.

“Solicito como medida cautelar, que el Tribunal Constitucional disponga la suspensión de los efectos del Acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 23 de abril de 2026, exclusivamente en el extremo que declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana”, indica el documento dirigido a la presidenta del TC, Luz Pacheco.

En dicha misiva, la MML señala también que la “suspensión solicitada comprende únicamente el extremo competencialmente cuestionado, cuyo objeto es la clausura absoluta de toda alternativa de tutela restaurativa del sufragio”.

En ese sentido, expresó que la comuna “no solicita al Tribunal Constitucional que convoque elecciones, que sustituya al Jurado Nacional de Elecciones, ni que disponga una nulidad general del proceso electoral”.

“Lo que se solicita es algo distinto y constitucionalmente más preciso: evitar que el extremo del Acuerdo del Pleno del JNE de fecha 23 de abril de 2026 produzca efectos irreversibles mientras el Tribunal Constitucional resuelve dicho acuerdo”, añade el documento.

La @MuniLima ha presentado ante el @TC_Peru una medida cautelar para suspender los efectos del acuerdo del Pleno del @JNE_Peru del 23 de abril de 2026, en el extremo que declara inviable en bloque toda medida restaurativa del sufragio afectado en Lima Metropolitana. pic.twitter.com/jT9dhnEAvw — Municipalidad de Lima (@MuniLima) May 7, 2026