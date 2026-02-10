Las extorsiones no cesan. Esta vez, un mototaxista fue asesinado por un sicario la tarde del lunes, cuando terminaba una carrera cerca del Paradero 8 de la zona de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

La víctima, de 31 años, transportaba a un pasajero cuando un sujeto lo interceptó y le disparó en cuatro ocasiones. Todo el ataque quedó captado por una cámara de seguridad.

Según la policía, la forma en que ocurrió el crimen sugiere que se trataría de un ataque de extorsionadores, en represalia por la negativa del transportista a pagar cupos.

El cuerpo del transportista fue hallado sobre la mototaxi y trasladado a la morgue central de Lima, mientras la policía de San Juan de Lurigancho continúa las investigaciones.

Según se conoció, la víctima deja dos hijos en la orfandad y su pareja esperaba un tercer bebé. Él era el único proveedor de su familia.

También se conoció que el fallecido había retomado recientemente su labor como mototaxista, luego de dedicarse en los últimos meses a trabajos de construcción civil en San Juan de Lurigancho.