Dos mototaxistas resultaron heridos tras ser atacados a balazos en el paradero Las Rocas, ubicado en la urbanización 15 de Enero, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con vecinos de la zona, los atacantes fueron dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra sus víctimas, pese a que a pocos metros había niños jugando en un parque del sector.

Identidad de los heridos y atención médica

Según informó RPP, los heridos fueron identificados como Edgar Siccha Huarhuahuachi y Walter Cuadros Cuti. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital 10 de Canto Grande, donde vienen siendo atendidos.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias balísticas.

Nota extorsiva y presunto cobro de cupos

Vecinos del sector señalaron que, tras el ataque, los delincuentes dejaron una nota extorsiva en la que exigen el pago de cupos a la empresa de mototaxis 15 de Enero, a la que pertenecerían los heridos.

Esta modalidad coincide con otros casos de extorsión registrados en San Juan de Lurigancho, donde transportistas y mototaxistas vienen siendo blanco de organizaciones criminales.



