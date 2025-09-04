El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que la adquisición de 16 mil cámaras de seguridad, destinadas a ser instaladas en 8 mil unidades de transporte público de Lima y Callao, se realice bajo la modalidad de contratación directa. La medida busca enfrentar la ola de extorsiones y delitos que afectan a conductores, cobradores y pasajeros en la capital.

La compra estará a cargo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y contará con presupuesto asignado. Según el ministro César Sandoval, el proceso se enmarcará en un decreto de urgencia que presentará el Ejecutivo para garantizar transparencia. “Una vez instalado este sistema integral, se ejecutará un adecuado monitoreo y fiscalización, en beneficio de la seguridad de los transportistas y de los más de 10 millones de habitantes de Lima y Callao”, declaró.

La decisión se tomó luego de que el proceso de licitación convocado en abril fuera anulado, tras detectarse más de 500 observaciones a las bases del concurso. El nuevo procedimiento incluirá características técnicas reforzadas para asegurar la interoperabilidad con los centros de control de tránsito y la coordinación con la Policía Nacional y el Serenazgo.

CARACTERÍSTICAS

Las cámaras deberán contar con funciones avanzadas, como estabilización de imagen y protección antivandálica, para garantizar la eficacia en situaciones de riesgo. En paralelo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) también implementará cámaras corporales, con un presupuesto de más de S/ 8 millones transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).