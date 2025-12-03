A pocos días de la entrada en vigencia de la TUUA de transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez, el debate entre aerolíneas, LAP y el Estado se intensifica.

El MTC anunció que ya inició un procedimiento contractual para eliminar la TUUA de transferencia nacional, prevista para enero de 2026. Así lo confirmó el viceministro Juan Haro ante la Comisión de Transporte del Congreso.

La discusión pública se centraba en que el Estado renunciara al 46,5% del cobro, pero ahora el MTC plantea suprimir por completo la tarifa doméstica. Gabriela Lara, directora del MTC, indicó que se trabaja una adenda basada en evidencia del impacto negativo al turismo interno.

OPCIONES

Se evalúan dos opciones: subvencionar la TUUA mediante un fondo estatal para aeropuertos regionales o incrementar ligeramente la TUUA de embarque tradicional para compensar ingresos. “Elegiremos la alternativa con menor afectación para pasajeros y Estado”, dijo.

Respecto al tramo internacional, LAP mantiene el inicio del cobro este 7 de diciembre: US$10,05 sin IGV por pasajero hasta 2030. Si no se concreta la adenda, la tarifa nacional sería de US$6,32 sin IGV.

Desde Ositrán, su presidenta Verónica Zambrano recordó que el regulador no negocia contratos, solo supervisa su cumplimiento. Añadieron que LAP recibe entre 11% y 13% de lo recaudado. Las aerolíneas agrupadas en AETAI alertaron que la tarifa afectará la competitividad del país como hub, señalando que el Jorge Chávez tiene conexiones superiores a 75 minutos. LAP, por su parte, mantiene el proceso regulatorio, pero continúa evaluando alternativas con el Gobierno.