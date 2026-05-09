El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que entre 2015 y 2025 fueron canceladas e inhabilitadas de manera definitiva 86 297 licencias de conducir por cometer la infracción M01, relacionada con manejar en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas y provocar accidentes de tránsito.

Según precisó la Dirección de Circulación Vial , esta infracción es considerada muy grave por el Reglamento Nacional de Tránsito y se aplica a conductores que superan los niveles permitidos de alcohol en sangre, conducen bajo efectos de sustancias prohibidas o se niegan a realizar las pruebas correspondientes, siempre que estén involucrados en un accidente.

La sanción contempla una multa de S/ 5500, equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de la cancelación definitiva del brevete, la inhabilitación para obtener una nueva licencia, el internamiento del vehículo y la retención del documento de conducir.

Las estadísticas del sector muestran que las sanciones por esta falta se mantuvieron constantes durante la última década, registrándose los mayores picos en 2022 y 2023, con más de 9 mil casos anuales. En 2024 se reportaron 8587 sanciones, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 6380.

El MTC exhortó a los conductores a actuar con responsabilidad y evitar conductas que pongan en riesgo la vida de las personas. Asimismo, reafirmó su compromiso de fortalecer las acciones de fiscalización y sensibilización para promover un tránsito seguro en el país.