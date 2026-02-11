El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció la realización de la Maratón del Empleo “Chambalentín”, que ofrecerá más de 1,200 puestos laborales formales este viernes 13 de febrero.

La actividad contará con la participación de 34 empresas y se desarrollará en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, ubicado en la avenida Salaverry N.° 655, en Jesús María, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Acercar el Estado al ciudadano

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, señaló que la iniciativa busca facilitar el acceso al empleo formal y simplificar trámites para los ciudadanos.

“Lo que se busca es que la ciudadanía sea altamente empleable, protegida en sus derechos laborales y se desenvuelva en un entorno que garantice empleo digno y productivo”, afirmó.

Durante la jornada se brindará información, orientación y asesoría laboral, además de la emisión gratuita del Certificado Único Laboral, que incluye antecedentes penales, policiales y judiciales, trayectoria educativa y experiencia laboral formal.

También se ofrecerá apoyo para la elaboración del currículum vitae.

¿Qué puestos se ofrecen?

Entre las vacantes disponibles figuran:

40 asesores de contact center (Interbank)

30 operadoras de tienda (Mass)

30 ejecutivos de ventas de productos financieros (Financiera Oh! S.A.)

15 consultores de venta y 5 auxiliares de servicio (Promart)

60 operarios de limpieza (LIMTEK)

60 agentes de seguridad (VIPROSEG S.A.C.)

3 técnicos de aire acondicionado (Grupo Daesmar Contratistas Generales S.A.C.)

Además, hay oportunidades para asesores comerciales, teleoperadores y agentes de atención al cliente, entre otros perfiles.