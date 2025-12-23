Un conductor del servicio Metropolitano falleció la mañana de este martes 23 de diciembre luego de sufrir una descompensación de salud mientras conducía una unidad en plena ruta. El hecho provocó que el bus se despistara y derribara las vallas metálicas que separan la vía exclusiva, a la altura de la estación Escuela Militar, en el distrito de Chorrillos.

La emergencia se registró alrededor de las 8:45 a. m., generando la rápida movilización de los equipos de auxilio.

ATU confirma fallecimiento del conductor

A través de un comunicado oficial, la Autoridad de Transporte Urbano confirmó el fallecimiento del conductor, identificado como Roel Agustín Bastidas, y expresó sus condolencias a los familiares y amigos.

“La ATU expresa sus condolencias a los familiares y amigos de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud y chocó contra un poste”, señaló la entidad.

Asimismo, la ATU precisó que no se registraron pasajeros heridos como consecuencia del accidente.

Con relación al lamentable hecho ocurrido en la estación escuela Militar del Metropolitano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/ZplsfaCyU0 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 23, 2025

Bomberos atendieron la emergencia

Hasta cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron al lugar para atender la emergencia, junto con personal del concesionario y de la ATU, quienes activaron los protocolos correspondientes.

La entidad informó que las causas del deceso son materia de investigación y que se viene coordinando con el concesionario del servicio para esclarecer lo ocurrido.