Una mujer fue asaltada la mañana del último lunes frente a su edificio ubicado en la cuadra 9 del jirón Chiclayo, en el distrito de Miraflores (Lima). El hecho ocurrió cuando la joven regresaba de hacer ejercicios y realizaba estiramientos en la vereda.

Según relató su pareja, identificada solo como testigo directo, la víctima observó la llegada de una camioneta y asumió que se trataba de vecinos. Segundos después, dos sujetos armados descendieron del vehículo, la acorralaron y le exigieron la clave de su teléfono móvil.

Delincuentes amenazaron también al portero del edificio

Los asaltantes intimidaron al portero del inmueble, quien se encontraba en la entrada.

“Le estaban apuntando con una pistola… también le han golpeado en la cabeza con la parte de abajo del arma”, declaró el testigo, pareja de la joven, a América Noticias.

El ataque se detuvo cuando se activó la alarma del edificio, lo que obligó a los delincuentes a huir rápidamente en la misma camioneta con la que llegaron al lugar.

La víctima, además de perder su celular, resultó afectada emocionalmente debido al nivel de violencia del robo.

“La arrinconaron a la esquina de la entrada… mi enamorada ha estado defendiéndose del ataque”, añadió el testigo.

Zona registra robos recurrentes con la misma modalidad

Vecinos informaron que este no es el primer asalto registrado en esa cuadra. En mayo, otra pareja fue interceptada bajo un modus operandi similar: delincuentes descendieron de una camioneta, robaron celulares y escaparon. Semanas atrás, a una cuadra del lugar, ocupantes de una camioneta blanca también fueron asaltados por sujetos armados.

“La inseguridad es constante… no sentimos apoyo de la Policía ni del serenazgo”, señaló un vecino que presenció el reciente hecho.

Residentes exigen mayor vigilancia en Miraflores

La comunidad solicita incremento de patrullaje integrado y presencia policial para frenar la ola de robos. “Debería haber patrullaje integrado”, reclamó otro residente.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado capturas relacionadas con este último asalto. La denuncia ya fue presentada y se espera que las cámaras de seguridad del edificio y la zona contribuyan a la identificación de los responsables.

Datos clave

Asalto ocurrió en la cuadra 9 del jirón Chiclayo, Miraflores.

Dos delincuentes armados descendieron de una camioneta.

Robaron el celular de la víctima y golpearon al portero.

Asaltos similares se han reportado en la misma cuadra y alrededores.

Vecinos piden más patrullaje policial y municipal.

Caso fue denunciado; cámaras de seguridad serán analizadas.

Preguntas y respuestas

1. ¿Dónde ocurrió el asalto en Miraflores?

En la cuadra 9 del jirón Chiclayo, frente al edificio de la víctima.

2. ¿Cómo actuaron los delincuentes?

Llegaron en una camioneta, descendieron armados, amenazaron a la víctima y al portero, y huyeron tras activarse la alarma.

3. ¿Se han reportado robos similares en la zona?

Sí, en mayo y semanas recientes se registraron asaltos con la misma modalidad.

4. ¿Qué solicitan los vecinos?

Mayor presencia policial y patrullaje integrado con serenazgo.

5. ¿Hay detenidos por este caso?

Hasta el momento no hay capturas reportadas.