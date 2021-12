Una madre de familia de nacionalidad extranjera fingió estar muerta para salvarse de la brutal golpiza que le propinó su expareja en un hospedaje, en el distrito de San Martín de Porres. La agraviada narró los minutos de terror y dolor que sufrió a manos de este sujeto, quien había decidido asesinarla porque lo dejó.

Jusmery Pérez (41) contó que todo inició cuando acordó encontrarse con su expareja, el venezolano José David Argüello (41), para la entrega de un dinero; sin embargo, decidieron tomar unas cervezas y luego ambos acudieron a un hospedaje en el mencionado distrito.

Pasaron los minutos y todo desencadenó en una fuerte agresión por parte del sujeto hacia Jusmery Pérez. Cámaras de seguridad del establecimiento grabaron como José Argüello atacó a la víctima.

“Me daba golpes, me decía que me iba a matar, que si no era para él no era para nadie y que no iba a aceptar que lo dejara. Me daba puñetazos, golpes con el teléfono, en el pecho también tengo heridas”, relató Jusmery a América Noticias.

La víctima agregó que al verse sin fuerzas, decidió fingir su muerte para que su agresor pare con la golpiza. “Me hice la muerta, tranqué la respiración, me levantó un brazo, me lo suelta y dice sí, ya la maté”, contó.

Tras esto, el involucrado intentó huir pero encontró la puerta cerrada, es así que amenazó al personal del hospedaje para que lo dejaran escapar. Según Jusmery, no es la primera vez que José Argüello la agrede; además, en su país tiene denuncias por agresión.

Se solicitó ayuda a la Policía Nacional del Perú para que encuentre al responsable que fue denunciado por tentativa de feminicidio. La madre de familia también pide ayuda psicológica.

