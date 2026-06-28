Una mujer murió la mañana de este domingo 28 de junio tras caer desde un edificio ubicado en el malecón 28 de Julio N.° 685, en el distrito de Miraflores. Según informó La República, la Policía Nacional intervino a una persona de nacionalidad extranjera para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La emergencia fue reportada alrededor de las 7:06 a. m. mediante una llamada telefónica que alertó sobre la caída de una persona desde un inmueble. Tras recibir el aviso, personal policial y una ambulancia acudieron al lugar para atender la situación.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento

Al llegar al edificio, el equipo de emergencia constató que la mujer ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con las primeras versiones recogidas entre algunos testigos, la víctima habría caído desde el piso 14 del inmueble, aunque ese dato aún es materia de investigación.

La zona fue aislada por agentes de la Policía Nacional para permitir el desarrollo de las diligencias. Peritos de Criminalística y un representante del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Horas después del hallazgo, la Policía informó que una persona de nacionalidad extranjera fue intervenida en el marco de las pesquisas. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuál era su relación con la mujer fallecida ni si tendría alguna responsabilidad en el caso.

Los investigadores continúan recopilando evidencias, revisando los indicios encontrados en la escena y tomando declaraciones para reconstruir lo sucedido. Estas diligencias buscan determinar cómo ocurrió la caída y establecer si existió participación de terceros.

Las autoridades mantienen abierta la investigación mientras esperan el resultado de las pericias y demás actuaciones fiscales. Hasta el cierre de esta nota, la identidad de la mujer fallecida no había sido revelada oficialmente.