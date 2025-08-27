Un presunto caso de negligencia médica ha conmocionado a Jesús María. Celia Puerta Rodríguez, una mujer que ingresó al Hospital de la Policía para someterse a una operación ambulatoria de pólipos nasales, terminó conectada a una máquina en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con diagnóstico de muerte cerebral.

Según relató su esposo Roberto Gavan Loaiza, capitán PNP en situación de retiro, la paciente había cumplido con todos los exámenes previos a la cirugía, considerada de bajo riesgo. Sin embargo, durante la intervención, el médico informó a la familia que se había producido un derrame.

“Todo esto es un infierno que estoy viviendo con mis hijas. Desde el 14 de agosto estoy en los pasillos de UCI. Ese día la operaron y nos dicen que hubo un derrame, que la cirujana nos daría más detalles”, declaró entre lágrimas el esposo de la víctima.

DENUNCIA

La hija de Celia denunció que el doctor habría cometido un error fatal. “Mi madre tiene diagnóstico de muerte encefálica. Durante la cirugía, el médico dañó una arteria en el cerebro al sobrepasar el límite entre la cavidad nasal y el cráneo. Luego nos pidió disculpas”, afirmó.

Los familiares sostienen que la operación no era de emergencia, sino preventiva, y que la supuesta imprudencia médica les ha cambiado la vida. “Ayer nos confirmaron que mi madre tiene muerte encefálica, un hecho irreversible. Solo está viva porque está conectada a una máquina. Esto es negligencia”, expresó su hija.

Hasta el momento, el hospital no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.