Yaritza Abigail Carmen Rojas permanece en UCI tras resultar herida de bala cuando un sujeto disparó en la madrugada del domingo contra el frontis de una discoteca ubicada en la cuadra 34 de la avenida Gerardo Unger, en el distrito de Independencia.

La joven presenta daños en el hígado, el estómago y los intestinos, por lo que será sometida a una cirugía en las próximas horas en el Hospital Cayetano Heredia.

Estefany Carmen Rojas, hermana de la víctima, declaró a RPP que esperan que la operación pueda realizarse cuanto antes. Relató que su familiar se encontraba en la entrada del local junto a otras personas cuando dos sujetos en motocicleta llegaron al lugar y uno de ellos abrió fuego en repetidas ocasiones.

La hermana de Yaritza Rojas expresó su malestar al señalar que la Policía Nacional se negó a entregarle una copia de la denuncia, argumentando que el personal encargado de emitir dicho documento no laboraba por tratarse de un día feriado.

“Fui a la comisaría de Independencia para que me den la copia de la denuncia, pero me informaron que las personas autorizadas para eso no se encontraban ayer ni hoy porque es feriado. Entonces, me mandaron a la comisaría de la mujer y lo mismo me dijeron ahí”, expresó la joven.

Las autoridades intentan esclarecer si el hecho guarda relación con una represalia, un ajuste de cuentas, un intento de extorsión o algún otro tipo de móvil delictivo.

En el exterior de la discoteca también quedó una camioneta con el parabrisas del conductor perforado, luego de que una de las balas disparadas por el atacante lo atravesara.