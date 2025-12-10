Una mujer y sus dos hijas pequeñas fueron víctimas de un asalto a mano armada mientras esperaban un mototaxi en una calle de San Juan de Miraflores (SJM). El hecho, ocurrido en el cruce del jirón Manuel Barreto con la calle Manuel Arias, quedó grabado por cámaras de seguridad del vecindario.

En las imágenes de América Noticias se observa al agresor acercarse con calma, sacar un arma de fuego y amenazar a la mujer antes de arrebatar los celulares de ella y de las menores.

El asaltante actuó con frialdad y huyó caminando

El video muestra que la madre revisaba su celular mientras sus hijas jugaban cerca. El atacante se detuvo a pocos metros, esperó a que ella contestara una llamada y luego exhibió un arma para intimidarlas. Sin mediar palabra, tomó los celulares y se retiró caminando con el arma en la mano.

Una de las menores presenció todo el episodio y quedó en shock. La víctima intentó gritar al delincuente, pero este solo gesticuló y siguió su camino.

Vecinos señalan que el delincuente sería recurrente en la zona

Residentes aseguraron que no sería el primer robo cometido por el mismo sujeto. Algunos vecinos afirmaron que el hombre ya habría asaltado anteriormente y que incluso podría usar una réplica de arma.

“Ese chico ya es conocido, robó a una chica ahí en el portón plomo”, declaró una vecina. Pamplona 1Otro residente contó que su nieto también fue amenazado: “Le puso la pistola y le dijo: ‘dame el celular o te mato’”.

Los pobladores indicaron que la inseguridad en la zona se ha incrementado, especialmente en las últimas semanas.

Víctima no denunció por temor a represalias

A pesar de la gravedad del asalto, la mujer decidió no acudir a la comisaría de Pamplona 1, que tiene jurisdicción en el sector, debido al temor a posibles represalias. Los vecinos señalaron que esta es una situación recurrente en el barrio debido al miedo y a la percepción de falta de seguridad.

“Ya no se puede salir ni a la tienda”, afirmó una residente, quien indicó que los vecinos están intentando organizarse para identificar al delincuente y alertar a las autoridades.