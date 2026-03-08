En el marco del Día Internacional de la Mujer, cada vez más profesionales vienen ganando espacio en sectores históricamente masculinizados como el transporte ferroviario, la infraestructura vial y la industria de la construcción.

Desde la operación de trenes hasta la supervisión de plantas y la gestión de carreteras, las mujeres asumen roles clave en actividades estratégicas para el desarrollo del país. Sin embargo, persisten brechas como la salarial: según el informe Radiografía de las Mujeres en el Trabajo 2026, elaborada por Buk, en el Perú la diferencia no ajustada de ingresos entre hombres y mujeres alcanzó el 11,9% en 2025.

En el sistema de la Línea 1 del Metro de Lima, más del 30% de la fuerza laboral está conformada por mujeres, cifra que continúa en crecimiento. Un ejemplo es Ana Karina Aguinaga, asistente de estaciones en el tramo norte, quien tras iniciar como auxiliar hoy lidera un equipo de 15 trabajadores y supervisa los protocolos de atención y operación, mientras equilibra su rol profesional con la maternidad.

La presencia femenina también se fortalece en la industria. Nataly Mejía, supervisora de Producción en Holcim Perú, comenzó su carrera desde la operación para conocer de cerca el funcionamiento de la planta. Aunque reconoce que aún persisten estereotipos sobre el liderazgo femenino, sostiene que las políticas de diversidad e inclusión están abriendo más oportunidades para que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad.