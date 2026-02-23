La Municipalidad de Breña dispuso la separación inmediata de un agente de Serenazgo tras la difusión de un video en el que se le observa presuntamente sustrayendo el celular de un joven que acababa de sufrir un aparatoso accidente de tránsito. El hecho generó indignación entre los vecinos del distrito y motivó el inicio de una investigación policial.

El hecho se registró en la cuadra 4 del jirón Pomabamba, donde Alexander Laura Medrano, de 22 años, fue embestido por un automóvil blanco de placa CC-0396 mientras conducía su motocicleta. Debido a la fuerza del impacto, la unidad salió proyectada y terminó chocando contra la fachada de un negocio, dejando al joven tendido en el suelo con lesiones en el tórax y la cabeza.

Mientras los vecinos intentaban comprender lo ocurrido, un testigo registraba la escena en video. En las imágenes se observa a un agente de Serenazgo acercarse al joven herido; sin embargo, lejos de brindarle auxilio, el trabajador municipal toma el celular antes de retirarse del lugar. El material audiovisual resultó clave para su identificación.

Luego de hacerse públicas las imágenes, la comuna difundió un comunicado en el que confirmó la identificación del agente y su inmediata separación del cargo, precisando que este tipo de acciones no representan al cuerpo de Serenazgo ni afectarán la confianza ciudadana.

Además, el municipio indicó que apoyará las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Los vecinos del sector exigieron una sanción ejemplar luego de que las imágenes mostraran al trabajador tomando el celular del joven herido antes de abandonar la escena.

La comisaría de Chacra Colorada quedó a cargo de las investigaciones para determinar responsabilidades tanto en el atropello como en el presunto robo. En paralelo, la Policía Nacional realiza la búsqueda del conductor del vehículo blanco que embistió al motociclista y habría abandonado la escena.

De acuerdo con información de Exitosa, Alexander Laura Medrano continúa hospitalizado en una clínica local y permanece bajo observación médica debido a las múltiples lesiones sufridas tras el fuerte choque, que dejó severamente dañada su motocicleta.