La Municipalidad de La Molina pidió a la comuna metropolitana la paralización “inmediata” de las obras del viaducto en la avenida Javier Prado Este, así como la suspensión de los desvíos aplicados, al advertir “graves problemas en el tránsito”.

Mediante un comunicado, la Municipalidad de La Molina señaló que los desvíos implementados desde el último lunes, como parte de la denominada “Marcha Blanca” en la avenida Javier Prado Este, han generado una severa congestión vehicular que viene afectando a los vecinos del distrito.

Aunque la municipalidad admitió que la construcción del viaducto en la avenida Javier Prado Este, en el tramo comprendido entre las avenidas El Golf y Los Frutales, es una obra impostergable para aliviar el tránsito, señaló que los desvíos han generado un “caos adicional”, debido a que los vecinos de la zona solo cuentan con esta vía y el Cerro Centinela como salidas hacia el resto de Lima.

En ese sentido, la comuna alertó “una serie de incumplimientos por parte de la empresa contratista”, bajo la supervisión del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet). Entre ellos, indicó “la falta de adecuada señalización, semaforización no calibrada de acuerdo con el nuevo flujo vehicular, falta de efectivos policiales para aligeramientos y control del tránsito y falta de personal para controlar el paso de camiones y colectivos” que han terminado invadiendo áreas residenciales.

Frente a este escenario, la Municipalidad de La Molina pidió a la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Invermet —entidad responsable del financiamiento del proyecto— que se detengan las obras, se suspendan los desvíos y se reabra por completo la vía, hasta que se subsanen las deficiencias detectadas, con el fin de salvaguardar la tranquilidad y los derechos de los vecinos.